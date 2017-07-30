Министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро подверг критике президента страны Анджея Дуду за решение наложить вето на два закона о судебной реформе и дал главе государства совет брать пример с премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который провел задуманные реформы, несмотря на критику и демонстрации оппозиции.

Ранее сейм и сенат Польши приняли три закона, призванных реформировать работу Национального судебного совета, Верховного суда и всеобщих судов. В первоначальной версии законопроекта о Верховном суде министр юстиции наделялся большим влиянием на порядок работы и состав судебных органов.

Позднее, прислушавшись к оппозиции, Дуда внес компромиссные поправки в законопроекты, которые предполагают некоторое ограничение полномочий главы минюста в данном вопросе и были одобрены парламентом. Также президент решил ветировать два закона в рамках судебной реформы, но подписал один из них — о работе всеобщих судов. При этом оппоненты президента по-прежнему недовольны предпринятыми им шагами навстречу.

«В политике стоит иметь характер. Продемонстрировал это хотя бы Виктор Орбан, который не переживал из-за демонстраций, критики или попыток насмешек и изменял страну вопреки европейскому истеблишменту и его лидерам. Большинство соотечественников благодарны ему за отвагу», — прокомментировал действия президента глава минюста Збигнев Зебро, сообщает «РИА Новости».

Напомним, что после публикации закона о работе всеобщих судов Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши.