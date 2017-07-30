Варшава «приняла к сведению» запуск санкционной процедуры ЕС в отношении Польши и в скором времени представит Еврокомиссии содержательный ответ. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

«Мы вновь подтверждаем нашу готовность предоставить Европейской комиссии содержательный ответ», — приводит РенТВ выдержку из сообщения польского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в министерстве подчеркивают, что роль председателей судов в судебной системе Польши носит преимущественно административный характер.

Ранее верхняя палата польского парламента одобрила законопроект о реформе Верховного суда, в котором изменяется порядок избрания судей ВС, а также устанавливается пенсионный возраст 65 лет для судей-мужчин и 60 лет для судей-женщин. После этого Евросоюз запустил в отношении Польши санкционную процедуру, обвинив власти страны в нарушении договора о гендерном равенстве и трудоустройстве.