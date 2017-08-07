Сборная России по баскетболу под руководством Сергея Базаревича начала подготовку к чемпионату Европы 2017 года, который состоится в Турции, Румынии, Израиле и Финляндии с 31 августа по 17 сентября. На сбор вызвано 18 баскетболистов. Учитывая, что форвард «Зенита» Сергей Карасев получил травму и не сможет принять участие в турнире, главному тренеру придется отсеять пять игроков.

За свои места в итоговой заявке могут не беспокоиться всего несколько баскетболистов, среди которых единственный представитель России в НБА Тимофей Мозгов. В интервью «Известиям» центровой «Бруклин Нетс» рассказал об атмосфере в сборной и лидерских качествах Алексея Шведа.

— Как прошла первая тренировочная неделя?

— Всё очень круто. В команде отличная атмосфера, все друг друга поддерживают, тренировки проходят в интенсивном темпе. Сильно устаем, но сейчас такой период, надо потерпеть.

— После ухода из сборной Сергея Быкова встал вопрос о новом капитане команды. Кого бы выбрали вы?

— Я считаю, что неправильно назначать капитана. Правильно, чтобы команда выбрала его коллективно. Пока голосования по этому вопросу не было.

— Пока еще есть сомнения относительно выступления на Евробаскете Алексея Шведа. Его присутствие в команде очень важно для сборной?

— Очень важно. Любой команде нужен такой игрок, как Швед. Во-первых, он хорошо понимает командный баскетбол. Во-вторых, он способен обострить, создать момент для партера и практически в одиночку решить исход любого матча. Надеюсь, что Швед будет одним из лучших игроков Евробаскета.

— Насколько сильно скажется отсутствие Сергея Карасева, который провел лучший сезон в своей карьере?

— Жаль, что Серега получил травму и пропустит турнир. Безусловно, это потеря для сборной. Желаю ему скорейшего выздоровления. Ему всего 23 года, уверен, что у него еще будет возможность сыграть на крупном турнире.

— Не удивлены, что при Сергее Базаревиче в сборную перестал вызываться разыгрывающий УНИКСА, чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр-2012 Антон Понкрашов?

— Это не ко мне вопрос. Если бы я был тренером сборной, то я бы обязательно вызвал Антона в команду как одного из главных кандидатов на позицию первого номера. А там бы уже ситуация показала, готов ли он к конкретному турниру или нет. Про него могу сказать, что он профессионал с большой буквы, очень сильный игрок. Для меня лично он сыграл очень важную роль в сборной. Мы проводили вместе много времени, вместе прошли и тяжелые ситуации, и победы.

— Кто из российских центровых может составить вам конкуренцию в сборной в ближайшие годы?

— Сложно сказать. Сейчас на сборе всего два чистых центровых — я и Владимир Ивлев. Другие в сборную пока не вызываются. Я знаю, что есть молодые ребята, но, видимо, их время еще не пришло.

— После квалификации Евробаскета-2017 президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что вас мало задействовали в нападении. Ситуация может измениться в финальной части турнира?

— Забивать очки — это классно. Но я не Алексей Швед, который может водить мяч по 20 секунд, а потом забить или отдать передачу. Я в первую очередь буду выполнять свои прямые обязанности и установку тренера. Очень важно, когда все игроки команды выполняют тренерский план на игру. Если этого не происходит, то команда не сможет рассчитывать на серьезный результат.

— Можете выделить кого-то из новичков сборной?

— Нет, пока прошло не так много времени. Задайте мне этот вопрос в конце тренировочного сбора.

— Вы неоднократно говорили, что сборная способна выиграть золото Евробаскета. За счет чего?

— У нас сильный состав. Да, выбыл Карасев. Но посмотрите на других игроков — Швед, Виталий Фридзон, Андрей Воронцевич, Семен Антонов, Дмитрий Хвостов... Это очень качественные игроки, с большим опытом. Если к Евробаскету все наши лидеры будут здоровы, то мы сможет дать бой лидерам европейского баскетбола — сербам и испанцам. Посмотрим, как выйдет на деле, но у меня очень позитивный настрой.

— При этом наша команда провалила два Евробаскета подряд…

— Это уже история. Надо смотреть только вперед.

— На прошлой неделе вы посетили «Экспо-Баскет-2017». Какие впечатления произвел на вас фестиваль баскетбола?

— Я очень рад, что эта идея прижилась. В этом году было еще больше детей, интересных конкурсов, много любительских, школьных команд. Когда бываешь на таких мероприятиях, то понимаешь, что баскетбол любят в нашей стране. Думаю, что РФБ делает правильные шаги для популяризации нашего вида спорта.

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