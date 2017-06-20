31 августа в четырех странах — Израиле, Румынии, Турции и Финляндии — будет дан старт чемпионату Европы по баскетболу. Участие в турнире примут женская и мужская сборные России. Своим мнением о шансах россиян на медали чемпионата, а также об итогах сезона в Единой лиге ВТБ и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился в интервью корреспонденту «Известий» Тимуру Ганееву.

— Кто стал для вас главным открытием завершившегося сезона?

— Алексей Швед и Сергей Карасев. Леша раскрылся как лидер: в тяжелейших условиях он буквально затащил свою команду в Евролигу, в каждой игре набирая больше 20 очков. Карасев здорово провел регулярный сезон, но в плей-офф ему чуть-чуть не хватило удачи. В пятой игре с «Химками» он поскользнулся в решающий момент и его команда уступила. Однако он смело может записать этот сезон себе в актив. Я давно не видел его в такой отличной форме. Он показывал агрессивный баскетбол, в одиночку решал исход многих матчей. Здорово, что в преддверии Евробаскета у нас есть два таких лидера, которые в этом сезоне показали себя с новой стороны.

— Про Шведа и Карасева сейчас говорят все любители баскетбола. Может быть, есть кто-то менее очевидный?

— Мне понравился Вячеслав Зайцев. Перейдя в топ-клуб, он не растворился на скамейке запасных, а сыграл важную роль в итоговом результате «Химок». В ЦСКА выделю Мишу Кулагина. Он не так много играл, но было видно, что он уверен в своих силах и за ним будущее армейцев. На стабильно высоком уровне сезон провели Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон, Андрей Зубков, Сергей Моня и Никита Курбанов. Последний провел, пожалуй, лучший год в своей карьере. Особенно меня впечатлили его действия в защите. Не зря Никиту признали лучшим защищающимся игроком Лиги ВТБ.

— А были те, кто разочаровал вас?

— Я ждал большего от Димы Хвостова. Но он то ли не подошел под систему «Локомотива», то ли не выдержал конкуренции с Тэйлором Рочести. Жду, что в сборной он вернет уверенность в своих силах и покажет качественный баскетбол на Евробаскете.

— Вы помогали тренироваться Тимофею Мозгову, нашему единственному игроку, выступающему в НБА. В какой он форме сейчас?

— Пока рано говорить об этом. Ему надо быть в тонусе до начала сборов. А потом постепенно подводить себя к такому состоянию, чтобы в начале сентября выйти на пик формы. Верю, что Тимофей будет очень полезен нашей команде и будет одним из лучших центровых Евробаскета.

— Все ли игроки, вызванные на сбор, приедут в команду? Относительно нескольких, например, есть сомнения...

— К сожалению, я не волшебник, чтобы знать состояние и настроение людей. Но пока ни один баскетболист не сказал, что не сможет приехать в сборную. Все сказали: «Мы будем готовы». Но опять же, бывают разные обстоятельства. Кто-то может получить травму на ровном месте или старые повреждения дадут о себе знать.

— Тем не менее настроение перед стартом чемпионата Европы у вас довольно позитивное...

— Очень. Если в 2015 году у меня, если честно, даже не было надежды на медали, то сейчас я уверен: мы способны стать призерами Евробаскета. Причем, как мужчины, так и женщины.

— Травма Татьяны Видмер стала большой потерей для сборной?

— Безусловно. За плечами Тани много крупных турниров. К тому же она — неформальный лидер сборной, и я хочу пожелать ей скорейшего выздоровления. Надеюсь, мы еще увидим ее в футболке национальной команды.

— В чем главная сила подопечных Александра Васина?

— Мне нравится сплав молодости и опыта в этой сборной. В костяке команды находятся 5–6 серебряных призеров молодежного чемпионата мира и опытные ветераны — Евгения Белякова, Мария Черепанова. Многие игроки этой сборной провели отличный сезон и сыграли много напряженных матчей в Евролиге и плей-офф Премьер-лиги. Пятиматчевое финальное противостояние Курска и Екатеринбурга было просто великолепным. Наши баскетболистки играли под высочайшим давлением. Это те игры, которых во внутреннем первенстве не хватает ЦСКА. Они же не могут специально падать и быть хуже соперников. Поэтому в мужском баскетболе нам не хватает хотя бы еще одного клуба, сопоставимого армейцам по уровню.

— Перед началом финальной серии НБА вы сделали прогноз, что «Голден Стэйт» легко обыграет «Кливленд»...

— В этом году всё было явно. Одна команда — на голову сильнее всех. В одной игре может случиться всё что угодно, но на протяжении долгой серии соперничать с «Голден Стэйт» невозможно. Надо отдать должное лидерам «Кливленда». Они сделали всё, что могли.

— Как вы думаете, гегемония этой команды продлится еще долго?

— Надо смотреть, как будут усиливаться другие команды на следующий сезон. Если говорить про «Кливленд», то мне кажется, что генеральный менеджер клуба не совсем угадал с усилением. Кайл Корвер — прекрасный снайпер, но он был практически не задействован в игре. Дерон Уильямс не вписался в состав. Поэтому «Кэвс» не получали серьезного усиления со скамейки, а в плей-офф это очень важно.

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