Тяжелый форвард сборной России Татьяна Видмер не сможет помочь национальной команде на чемпионате Европы в Чехии, который состоится с 16 по 27 июня. Об этом рассказал главный тренер россиянок Александр Васин.

— Татьяна пропустит Евробаскет-2017 из-за травмы, — сообщил наставник национальной женской команды по баскетболу. — Для нашей команды это большая потеря. Она очень хотела поехать в Чехию, но, по прогнозам врачей, восстановление Видмер займет около трех недель.

Добавим, что 31-летняя баскетболистка курского «Динамо» получила травму голеностопа на тренировке перед товарищеским матчем с командой Греции. В составе сборной России Татьяна Видмер выигрывала Евробаскет-2011.

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