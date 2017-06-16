В Чехии с 16 по 25 июня состоится женский чемпионат Европы по баскетболу. Соперниками сборной России на групповом этапе станут сборные Бельгии, Латвии и Черногории. Впервые за последние шесть лет российская команда отправилась на турнир в качестве одного из фаворитов.

По мнению главного тренера новосибирского «Динамо» Бориса Соколовского, под чьим руководством сборная России выиграла чемпионат Европы 2011 года, нынешнему составу команды по силам повторить успех шестилетней давности.

— У нас очень сильная передняя линия: Мария Вадеева, Татьяна Видмер, Наталья Виеру, Жосселина Майга, Анастасия Логунова, — рассказал «Известиям» Борис Соколовский. — В команде есть сильная разыгрывающая Эпифанни Принс и опытный капитан — Евгения Белякова. Даже не знаю, может ли хоть одна европейская сборная сравниться с нами по подбору игроков. В этом сезоне российские девушки играли в топ-клубах не в «мусорное время», как было раньше, а вышли на лидирующие позиции. Поэтому я уверен: их время пришло.

Отдельно Борис Соколовский выделил центровую курского «Динамо» Марию Вадееву. В сезоне-2016/17 она стала чемпионкой Евролиги и серебряным призером премьер-лиги в составе курского «Динамо».

— На Евробаскете-2015 Вадеевой было 17 лет, но она уже доминировала над своими оппонентами, — отметил он. — Сейчас ей 19, и это уже зрелый игрок с очень сильным характером. Этот сезон Мария провела в курском «Динамо», где в условиях жесткой конкуренции стала еще сильнее и мастеровитее. Особенно порадовало то, как она выступала в Евролиге. Я думаю, что она — лидер нашей сборной на долгие годы. Александр Васин знает, как использовать ее самые сильные стороны (главный тренер сборной работал с Вадеевой в команде «Спарта энд К». — «Известия»).

Александр Васин возглавил женскую сборную России в сентябре 2015 года после неудачного выступления команды под руководством Анатолия Мышкина на Евробаскете-2015 (шестое место, которое не позволило команде участвовать в Олимпийских играх-2016). В послужном списке 54-летнего наставника числятся победы в чемпионате Австрии с «Суперфунд Буллс» — один раз с женской (1997) и дважды с мужской командами (1999, 2004), два бронзы чемпионата России с оренбургской «Надеждой» (2012, 2013), серебро Кубка России (2014/15) и выход в «Финал восьми» Евролиги (2014) с командой «Спарта энд К» из подмосковного Видного.

Под руководством Александра Васина сборная России провела 14 матчей, в которых одержала 13 побед. Генеральный директор «Спарты энд К», чемпионка Европы, призер Олимпийских игр и чемпионата мира Анна Архипова фон Калманович считает, что он способен привести сборную к победам на самых крупных турнирах.

— Александр Александрович — очень сильный тренер, способный раскрывать самые лучшие качества своих игроков, — рассказала она «Известиям». — Нам повезло, что он принял решение сосредоточиться на женском баскетболе, хотя имел множество предложений от мужских команд. Считаю, что у Васина есть хороший шанс выиграть не только Евробаскет-2017, но и удачно выступить на чемпионате мира и Олимпийских играх. Для этого у него есть всё — сильный состав и поддержка РФБ.

По мнению Анны Архиповой фон Калманович, главными соперниками нашей сборной на Евробаскете-2017 станут команды Испании и Франции. Также не стоит списывать со счетов и победителей прошлого Евробаскета — сборную Сербии.

Добавим, что чемпионаты Европы по баскетболу среди женщин проводятся раз в два года начиная с 1938 года. Рекордсменом по количеству трофеев является сборная СССР/России (24 титула).

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