Центровой сборной России, чемпион НБА Тимофей Мозгов летом 2017 года вновь сменил команду. «Бруклин Нетс» стал уже пятым клубом в заокеанской карьере 30-летнего баскетболиста. В эксклюзивном интервью корреспондентам «Известий» Тимуру Ганееву и Александру Невзгоде Тимофей Мозгов рассказал о подробностях своего обмена, разговоре с тренером «Бруклина» Кенни Аткинсоном, проблемах отечественного спорта и ценности чемпионского перстня.

— Ваш переход в «Бруклин Нетс» можно назвать одним из главных событий года в баскетболе. Для вас смена клуба стала эмоциональным потрясением? Или понимание того, что НБА — это еще и бизнес, все-таки дает некое внутреннее спокойствие?

— Я спокойно воспринял эту новость. Был немного удивлен такому повороту событий, но за семь сезонов в НБА ко мне уже пришло понимание того, что практически любого игрока здесь могут поменять в любой момент. Для меня это уже не первый обмен, так что ничего страшного не произошло. Я буду играть в баскетбол в сильнейшей лиге мира. Надеюсь, всё будет отлично. Конечно, появились небольшие проблемы с переездом семьи. Надо найти новую удобную квартиру, определиться со школой для ребенка.

— На баскетбольных форумах шутят, что «Бруклин» не может без русских игроков. За «Нетс» уже выступали Андрей Кириленко, Сергей Карасев...

— Так сложились обстоятельства, не надо искать тут подводных камней. Не думаю, что этот обмен был сделан для того, чтобы русский баскетболист играл в клубе русского владельца.

— Что вы знаете про игровую модель наставника «Бруклина» Кенни Аткинсона? Какое место видите для себя в команде?

— Мы встречались с тренером и обсудили некоторые моменты предстоящего сезона. Из разговора стало понятно, что я буду много времени проводить на площадке, а команда будет играть в быстрый баскетбол. Будет сюрпризом, если я регулярно начну кидать трехочковые. Если тренер скажет, что ждет от меня этого элемента, то мне потребуется определенное время, чтобы «прибросаться». Но проблемой это не будет.

— Главный тренер сборной России Сергей Базаревич надеется, что ваш обмен в «Бруклин» не помешает вам выступить на Евробаскете-2017...

— Мои планы не изменились. Я приеду в сборную и буду тренироваться. Интересно, что впервые за семь лет тренер клуба НБА сказал мне: «Конечно, играй за сборную, будет круто». Это необычные и очень приятные ощущения. Обычно игроку рекомендуют не появляться в сборной. Запретить они не могут.

— Общались ли вы с тренером «Лейкерс» Люком Уолтоном после обмена?

— Сразу после обмена мы поговорили с Уолтоном по телефону, а когда я вернулся из Нью-Йорка, мы пообедали вместе и хорошо пообщались. У меня с ним хорошие отношения. Он сказал, что мой обмен — не его инициатива. Тренер хотел видеть меня в команде на следующий год.

— Неужели такие серьезные решения не согласовываются с главным тренером?

— Мне кажется, Уолтон находится в замешательстве. Он не до конца понимает, чего хочет от него новое руководство. Это только мое мнение, но я думаю, что они не на одной волне.

— Вы уже жили и играли в Нью-Йорке. Вам комфортно в этом городе?

— Не могу сказать, что Нью-Йорк плохой или неудобный город, но это — не мое. Слишком много людей, машин, суеты... С годами мне стало не совсем комфортно в больших городах. Я люблю маленькие, спокойные места.

— Вместе с вами из «Лейкерс» в «Нетс» перешел второй номер драфта 2015 года Д’Анджело Расселл. Как он воспринял это событие?

— Он немного в шоке. Мне кажется, что Д’Анджело не показывает всех своих эмоций и переживаний. Для него это «звоночек», возможность перезапустить карьеру и доказать, что его не зря так высоко оценивали на драфте.

— А как вы оцениваете выбор «Бруклина» на драфте 2017 года?

— Я никого не знаю. Никогда не слежу за драфтом и в целом за NCAA.

— Летняя лига НБА в самом разгаре, но сейчас там нет россиян. Как вы думаете, в чем причина такой ситуации?

— Чтобы участвовать в Летней лиге, надо получить приглашение. Ребятам, которые попробовали себя в НБА, уже нет смысла ехать в Летнюю лигу, а другие русские игроки, видимо, не соответствуют уровню.

— В Единой лиге ВТБ острый дефицит русских игроков и тренеров. С чем это может быть связано?

— В последние годы я мало слежу за Единой лигой, поэтому мне сложно говорить о ситуации с русскими игроками. Ситуация по тренерам реально печальна. Всего два русских наставника в лиге...

— Главный тренер «Енисея» Олег Окулов считает, что корни этой проблемы — в низком финансировании детского спорта...

— Согласен с ним. Со своей стороны могу сказать, что я снимаю шляпу перед детскими тренерами. Работать за 15–20 тыс. рублей в месяц очень нелегко. Всё держится на энтузиастах, которые получают удовольствие от процесса и которых мало интересует финансовый вопрос. Но на что им жить? На что снимать квартиру, если нет своей? На что покупать продукты, содержать семью? Нарушена целая система, и вряд ли что-то изменится, пока не будет проведена спортивная реформа.

— В чем она должна заключаться?

— Надо повысить зарплату детским тренерам, чтобы их уровень жизни изменился. Никто не говорит о миллионах, но, на мой взгляд, тренеры в регионах должны получать хотя бы по 50 тыс. рублей.

— Пару лет назад вы встречались с Виталием Мутко. Обсуждали с ним эту ситуацию?

— У нас было не так много времени. Это был скорее дружеский, неформальный визит.

— Президенту РФБ Андрею Кириленко по силам это сделать?

— Не думаю, что ему по плечу решить эту проблему. Одна федерация баскетбола ничего не изменит. Надо проводить реформу во всех видах спорта. Деньги должны дойти до детских тренеров и детей, а не оседать в чьих-то карманах.

— Вы готовы по окончании карьеры стать баскетбольным тренером или агентом?

— Насчет агентской деятельности пока не хочу загадывать, но становиться тренером у меня совсем нет желания. Тренер и учитель — две самые неблагодарные профессии. Эти люди очень много отдают своему делу, а взамен не получают ничего. Если тренер ничего не выиграл, то он проиграл. Это очень сложно морально и психологически.

— А вы бы хотели, чтобы ваш сын занялся баскетболом?

— Да, я бы хотел, чтобы он пошел по моим стопам. Надеюсь, ему будет интересен баскетбол—- вот его я точно буду тренировать. Но индивидуальные тренировки — это совсем другая история.

— Какие мероприятия вы посетили или планируете посетить в России?

— В этом году я стал наставником чемпионата по стритболу KFС Battle, посетил Суперфинал. Посмотрел игры, наградил ребят, которые теперь поедут в Барселону. Это очень крутой проект, в нем приняло участие около 3 тыс. стритбольных команд. Мне кажется, стритбол получил серьезную поддержку и стал активно развиваться в России. Еще мы провели традиционный турнир ТМ20 CUP, на этот раз в Тюмени. А еще — автограф-сессию в Перми в рамках турнира «Кубок Победы». Ну и привезли показать местным болельщикам чемпионский перстень. Кубок мы в прошлом году не довезли, но Пермь — один из самых баскетбольных городов в России, поэтому мне всегда приятно приезжать туда. Мы обещали и смогли сделать им такой подарок.

— Расскажите, где храните перстень?

— Я завел специальную банковскую ячейку. Это награда очень ценная для меня. Не как ювелирное изделие, а как память о той победе «Кливленда». Я не прощу себе, если с ним что-то случится. Поэтому не решился хранить его дома.

— Чемпионский перстень НБА имеет и другой российский игрок Саша Каун. Общаетесь с бывшим партнером по «Кливленду»? О нем совсем ничего не слышно.

— Если он не хочет, чтобы о нем слышали, — видимо, для этого есть причины. Мы продолжаем поддерживать связь. Могу сказать, что Саша сейчас никак не связан с баскетболом.

— Как вы поддерживаете мотивацию для продолжения карьеры после завоевания чемпионского перстня?

— У меня очень сильная мотивация. Я знаю, что есть люди, которые проводят в НБА по 20 сезонов и ничего не выигрывают. Выступают в сильных командах, доходят до финала НБА, но не добиваются конечной цели. Мне повезло, что я стал частью команды, которая выиграла Кубок Ларри О’Брайена, но не хочется на этом зацикливаться. Жизнь не заканчивается. У меня много целей, которых я еще не достиг в НБА.

— Может быть, сделать 15–20 дабл-даблов в регулярном сезоне за «Бруклин»?

— Я не зацикливаюсь на набранных очках и подборах. Стараюсь быть полезен своей команде в нападении и защите. Я — не эгоист на площадке. Может быть, это и неправильно, но честно по отношению к партнерам.

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