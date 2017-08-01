Санкции на опережение

В ответ на возможное расширение антироссийских санкций США МИД России предписал сократить количество американских дипломатов в РФ до 455 человек. С 1 августа им будет закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном Бору. 745 сотрудников посольств и консульств США должны будут покинуть РФ до 1 сентября.

Рост пенсий

С августа работающим пенсионерам увеличат страховые пенсии. Максимальная прибавка составит около 222 рублей. Размер выплат будет зависеть от заработной платы, которая была у пенсионера в 2016 году. При этом подавать дополнительное заявление в Пенсионный фонд не надо. Выплаты получат граждане, за которых работодатели в прошлом году уплачивали в ПФР страховые взносы.

Лекарства в обход инструкциям

Минздрав позволит врачам выписывать лекарства, показания к применению которых могут не совпадать с симптомами и заболеваниями пациента. Подобная мера допускается в случаях, если в России нет соответствующих медикаментов, стандартная терапия не дала результатов, а «риск причинения вреда здоровью пациентов вследствие приема лекарственного препарата при лечении данного заболевания не превышает эффективность его применения». Предполагается, что изменения вступят в силу уже в августе этого года.

Штрафы за нелегальный алкоголь

31 августа — последний день, когда можно будет торговать алкоголем, маркированным старыми акцизными марками. Изначально изменения хотели ввести с января 2014 года, однако в дальнейшем сроки неоднократно переносили. С 1 сентября товар со старыми акцизными марками старого образца подлежит конфискации.

За производство, поставки, хранения и продажу нелегального алкоголя предполагается штрафовать на сумму от 2 до 3 млн рублей и лишением свободы до трех лет. Если нарушение было совершенно преступной группой в особо крупном размере, то штраф составит от 3 до 4 млн рублей, а виновникам грозит до пяти лет тюрьмы. Меры предусмотрены также за изготовление и сбыт нелегальных акцизных марок. Нарушитель карается штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной планы за период от одного до двух лет и принудительными работами на срок до пяти лет. Кроме того, за использование заведомо поддельных акцизных марок преступникам грозит до восьми лет лишения свободы и штраф от 700 тысяч до 1 млн рублей.

Виза для иностранных туристов

С 1 августа граждане 18 стран смогут оформить через интернет электронную визу в Россию. Доступны они будут жителям Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. Первыми с электронными визами начнут работать пункты пропуска через границу во Владивостоке. Срок действия таких виз составит 30 дней, максимальный срок пребывания туристов — восемь дней.

Декларация по земельному налогу

С августа появится обновленная форма декларации по земельному налогу. Гражданам больше не надо будет указывать код вида экономической деятельности на титульном листе. К тому же декларацию не нужно будет заверять печатью организации. Кроме того, будут убраны строки 090 «Код налоговой льготы в виде не облагаемой налогом суммы» и 100 «Не облагаемая налогом сумма». В них исчислялись льготы по земельному налогу в отношении физлиц. Изменения вступят в силу со 2 августа.