Полиция объявила план «Перехват» в Москве после столкновения двух легковых автомобилей на юге столицы, передает «Газета.ру».

ДТП произошло на 28-м км внешней стороны МКАД, после чего один из водителей скрылся.

«На 28-м км внешней стороны МКАД столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, два человека, находившиеся в машине Kia Ceed, получили повреждения. Водитель второго автомобиля, участвовавшего в ДТП, скрылся с места происшествия», — сообщили в ГИБДД.

Детали произошедшего уточняются.