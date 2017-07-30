Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что документы, на основании которых его лишили украинского гражданства заполнял не он и подпись на них не его. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, которую опубликовал с подачи Администрации президента (Украины) один из лидеров его фракции. На основании вот этой бумаги президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета», — заявил Саакашвили.

Также он потребовал «немедленной графической экспертизы».

«Требую немедленно провести графическую экспертизу! Тут мы имеем дело с уголовным преступлением! Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли жулики!»– добавил экс-губернатор.

Ранее президент Украины Петр Порошенко принял решение лишить Саакашвили украинского гражданства. Основанием послужила анкета экс-президента Грузии на получение гражданства, в которой он указал, ложные сведения. В частности, Саакашвили написал, что не находится под следствием ни на Украине, ни за ее пределами, тогда как в 2015 году был заочно арестован в Грузии.

Сам Саакашвили утверждает, что его лишили гражданства не справедливо и он сделает все для получения его обратно.