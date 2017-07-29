Экс-президент Украины и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко «банальный торгаш» и именно поэтому они не смогли сработаться.

«Моей самой главной ошибкой было то, что я изначально неправильно понял мотивацию Порошенко. Она у него очень простая на самом деле – зарабатывать деньги. Этот человек так и остался банальным торгашом. Большую часть времени Порошенко решает на рабочем месте вопросы своего бизнеса», — приводит слова Саакашвили «Украинская правда».

Ранее Саакашвили обвинил Порошенко в том, что он пойдет на любые условия для сохранения влияния своего «коррумпированного круга» приближенных. Поводом для таких высказываний послужило решение президента Украины лишить Саакашвили украинского гражданства.

«Порошенко фактически заявляет, что готов пойти на всё что угодно, чтобы сохранить влияние своего коррумпированного круга. Если он так незаконно поступает с такими известными во всём мире лицами, как я, то обычные граждане Украины легко могут пострадать», — добавил бывший глава Одесской области, добавив, что будет бороться за свое украинское гражданство.