Исследователи Национальной солнечной обсерватории выяснили, что в августе 2017 года произойдет самое крупное солнечное затмение в истории.

Ученые рассказали, что Луна заслонит Солнце на целых 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения.

Однако наблюдать за уникальным явлением смогут только жители США.

Измерениями солнечной активности во время затмения будет заниматься «солнечный» телескоп DKIST.