Ученые ожидают в августе самое долгое солнечное затмение в истории
Исследователи Национальной солнечной обсерватории выяснили, что в августе 2017 года произойдет самое крупное солнечное затмение в истории.
Ученые рассказали, что Луна заслонит Солнце на целых 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения.
Однако наблюдать за уникальным явлением смогут только жители США.
Измерениями солнечной активности во время затмения будет заниматься «солнечный» телескоп DKIST.