С космодрома Байконур 28 июля стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-05», который доставит к Международной космической станции (МКС) группу ученых и космонавтов. Впервые в истории российской космонавтики руководить экипажем МКС будет ученый Сергей Рязанский.

Выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова, биолог Сергей Рязанский проведет на МКС эксперименты, подготовленные учеными МГУ, в области медицины и физики. Об этом сообщили в пресс-службе Московского университета.

«Мы сейчас делаем совместную программу с Московским университетом <…> Может быть, не все эксперименты пойдут с самого начала, но главное — запустить этот процесс», — сообщил Сергей Рязанский.

На борту МКС пройдет эксперимент «Вектор-МБИ-1».

«Задача эксперимента — изучить особенности вестибулярной стимуляции в невесомости, чтобы выяснить происхождение космической болезни движения (укачивания) у космонавтов», — рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Из-за движения космонавтов на орбите у них развивается космическая болезнь, нарушается работа зрения, теряется ориентация в пространстве. Ученые планируют изготовить прибор, который позволит космонавту ощутить свое положение в пространстве и стабилизировать работу глаз.

В 2018 году планируется провести космический эксперимент «УФ атмосфера». Который позволит с помощью высокоточного телескопа измерить ультрафиолетовое (УФ) свечение атмосферы

«Это необходимо для исследования высокоатмосферных явлений, которые происходят над облаками», — сообщил один из авторов эксперимента Павел Климов.