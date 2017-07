Американская компания Apple удалила из своего магазина App Store в Китае приложения, использующие VPN-сервисы (Virtual Private Network, виртуальные частные сети), которые позволяют обходить ограничения и блокировки в интернете. Об этом сообщает Bloomberg.

Представители Apple сообщили, что приложения удаляются из-за незаконного контента.

«Нам было предписано удалить из доступа некоторые VPN-приложения, не соответствующие новому законодательству КНР», – цитирует агентство представителя компании в Китае Кэролин Ву.

Ранее власти КНР обязали разработчиков приложений с функциями VPN получать государственные лицензии, а ведущих провайдеров дали распоряжение к 1 февраля 2018 года заблокировать возможность использования VPN- соединений .

Китай является одной из стран с самыми жесткими ограничениями к сети интернет. Власти регулируют доступ граждан к многим популярным сайтам, среди которых Википедия, Facebook, Twitter и YouTube.

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден подверг критике действия Apple.

«Apple за последние годы сделала очень многое для конфиденциальности и безопасности, однако, активно поддерживая цензуру, она переходит красную черту прав человека», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Apple has done much good for privacy and security in recent years, but actively assisting censorship crosses the red line of human rights. https://t.co/gzhRPqs5g9

