Великобритания еще может отказаться от выхода из Евросоюза, в том числе благодаря проведению второго референдума. Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан в интервью газете The Guardian.

Он отметил, что существует вариант избежать выхода из ЕС, но он должен отражаться в предвыборном манифесте партии лейбористов и поддерживаться избирателями.

«Необходимо прописать, что мы будем делать, если выиграем всеобщие выборы. Затмить результат референдума возможно, если в нашем программном документе будет предложение, говорящее о том, что мы не выйдем из ЕС или проведем второй референдум», — сказал Хан.

Ранее лидер британской либерально-демократической партии Винс Кейбл также отметил, что в стране могут сложиться условия для проведения повторного референдума по вопросу Brexit. Но для этого нужно дождаться итогов переговоров о выходе из ЕС.

Референдум по вопросу членства Великобритании в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Почти 52% британцев высказались за Brexit. 19 июня 2017 года премьер-министр страны Тереза Мэй начала официальные переговоры с Брюсселем об условиях выхода Лондона из ЕС. Завершатся переговоры в ноябре 2018 года.