Великобритания, США, Франция и Германия осудили запуск Ираном ракеты со спутником. Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран, пишет «Газета.ру».

Иран, запустив 27 июля ракету-носитель »Симорг», вновь продемонстрировал деятельность, несовместимую с резолюцией Совета безопасности ООН 2231. Мы осуждаем эти действия», — цитирует текст сообщения «РИА Новости».

Согласно резолюции, Иран не должен предпринимать какие-либо действия, связанные с баллистическими ракетами, так как они могут быть сконструированы так, чтобы доставлять ядерное оружие.

В заявлении уточняется, что технология проектирования ракет-носителей тесно связана с конструированием баллистических ракет.