Президент России Владимир Путин обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой усилить контроль за превышениями скоростного режима на дорогах и выезд водителей на встречку, поскольку больше всего ДТП с тяжелыми последствиями связаны именно с этим правонарушением.

«С лихачами нужно построже. Потому что в основном ДТП с тяжелыми последствиями происходят на междугородных, межрегиональных трассах, и основными причинами являются нарушение скоростного режима и выезд на сторону встречного движения», — заявил российский президент на совещании с членами правительства в пятницу, 28 июля.

Также отдельно он выделил водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что разбившийся в ночь на 2 июля в Татарстане автобус двигался с превышением скорости. В результате аварии погибли 14 человек, в том числе четверо детей, еще 15 человек пострадали.