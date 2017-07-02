Тела погибших в результате ДТП в Татарстане отправят на опознание в бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава республики в Казани. Об этом заявил глава пресс-службы управления МЧС по Татарстану Андрей Родыгин, пишет ТАСС.

«С родственниками погибших будут работать психологи Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи», — сообщил он.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье. Грузовик «КамАЗ» и пассажирский автобус столкнулись недалеко от города Заинск. В результате аварии погибли 14 человек.

По факту ДТП открыто несколько уголовных дел.