Видео задержания семи выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке крупного теракта в Санкт-Петербурге, появилось в сети. Кадры опубликовали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в пятницу, 28 июля.

На данный момент спецслужбами проводятся следственно-оперативные мероприятия. Личности задержанных в интересах следствия разглашать не стали.

Как уточняет телеканал RT, в ходе операции один из задержанных признался, что планировал устроить аварию с участием поезда.

Теракт в питерской подземке произошел 3 апреля 2017 года. Пострадали более ста человек, погибли 15 человек и предполагаемый исполнитель теракта. Как передавали СМИ, в ФСБ позже сообщили, что для подготовки атаки террористы использовали популярный мессенджер Telegram.