Выручка ООО «Эппл рус», «дочки» американской корпорации Apple Inc., за 2016 год превысила показатель 2015 года в 1,7 раза. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

Уточняется, что выручка составила 123,56 млрд рублей. Чистая прибыль составила 6,45 млрд рублей, в то время как в 2015 году равнялась 7,2 млн рублей. Прибыль от продаж возросла в 2,3 раза, до 7,1 млрд рублей

ООО «Эппл рус» занимается реализацией продукции компании Apple в России с 2011 года, корпорация перевела компании контракты на поставки продукции российским контрагентам в 2013 году. Прямые соглашения с компанией на приобретение смартфонов Apple есть у ритейлера «Связной», сотовых операторов «Вымпелком» и «МегаФон», а у также оптовых дистрибуторов OCS и «Дихаус».