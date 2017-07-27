Корпорация Apple остановила производство и поддержку плееров iPod nano и iPod shuffle — это последние устройства в линейке компании без доступа к интернету. О решении компании сообщил портал The Verge.

Сейчас на сайте Apple отсутствуют страницы с этими плеерами, а по ссылке «Купить», которую до сих пор выдают поисковики, нельзя пройти. Как пояснил порталу представитель компании, Apple продолжит производить только плееры iPod touch в двух моделях - с 32 и 128 Гб памяти.

iPod Nano поддерживал FM-радио с режимом «активной паузы», шагомер, а также имел 2,5-дюймовый дисплей с интерфейсом multi-touch. Плеер iPod Shuffle был самым маленьким устройством в линейке iPod и не обладал цифровым экраном, однако поддерживал флеш-память. Плееры останутся в ассортиментах магазинов, пока не будут распроданы все запасы.