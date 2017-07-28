Около 200 пилотов уволилось из российских авиакомпаний с начала 2015 года и только половина из них устроилась в иностранные фирмы, об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Росавиацией среди перевозчиков.

Как сообщили «Известиям» в Росавиации, около 100 летчиков после увольнения перешли в иностранные компании, данных о дальнейшем трудоустройстве оставшихся 100 человек нет. При этом всего в РФ насчитывается более 12 тыс. пилотов.

Согласно информации, полученной Федеральным агентством воздушного транспорта от Китайской ассоциации воздушного транспорта (CATA), на конец 2016 года в китайских авиакомпаниях был трудоустроен всего лишь 81 российский пилот. «Собранные нами сведения выявили незначительный отток пилотов за рубеж, который не является критичным для гражданской авиации», — пояснил представитель Росавиации.

Проблема дефицита летного состава резко обострилась в гражданской авиации РФ в 2017 году. Ранее основной причиной этого явления назывался якобы массовый отток пилотов РФ в азиатские авиакомпании из-за разницы в зарплатах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Росавиация пересчитала уехавших пилотов