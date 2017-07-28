В гражданской авиации России в 2017 году резко обострилась проблема дефицита летного состава. Основной его причиной до сегодняшнего дня назывался массовый отток пилотов в азиатские авиакомпании. Росавиация провела опрос всех российских авиакомпаний и обнаружила, что за последнее время — с начала 2015 года — уволилось около 200 пилотов. Притом что в стране насчитывается свыше 12 тыс. летчиков. Исследование регулятора позволяет заключить, что сложившийся дефицит пилотов обусловлен в первую очередь бурным ростом авиаперевозок и приобретением большого количества новых воздушных судов.

Как рассказали «Известиям» в Росавиации, регулятор запросил российские авиакомпании о количестве уволившихся пилотов за последние несколько лет, а также имеющуюся информацию об их дальнейшем трудоустройстве. Полученные данные удивили. Как оказалось, с начала 2015 года уволилось всего около 200 пилотов. Согласно подтвержденным данным, около 100 человек из них перешли на работу в иностранные авиакомпании. Данных о дальнейшем трудоустройстве оставшихся 100 человек нет. Они могли перейти на работу в другие российские авиакомпании, могли переехать за рубеж.

Одной из основных причин дефицита летного состава считался возникший в последние годы якобы массовый отток пилотов в азиатские авиакомпании из-за образовавшегося разрыва в зарплатах на фоне колебания курса валют. Об этом, в частности, заявлял ранее глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. По его словам, российская компания платит командирам воздушного судна 470 тыс. рублей в месяц, вторым пилотам — 320–350 тыс. рублей. А зарплата в авиакомпаниях Китая, в частности, в валютном эквиваленте сейчас в 1,5–2 раза больше.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта запросила сведения о россиянах у Китайской ассоциации воздушного транспорта (CATA) и передала полученную информацию в Росавиацию. По этим данным, на конец 2016 года в китайских авиакомпаниях был трудоустроен всего лишь 81 российский пилот.

— Собранные нами сведения выявили незначительный отток пилотов за рубеж, который не является критичным для гражданской авиации. Мы не увидели проблему, которая требовала бы каких-то отдельных решений с нашей стороны, — отметил представитель Росавиации.

Впрочем, на условиях анонимности сотрудник одной из крупных российских авиакомпаний отметил, что в последнее время появилась еще одна новая тенденция. Пилоты стали оформлять отпуска по уходу за ребенком до трех лет с целью использовать это время для работы по найму в зарубежных авиакомпаниях. При этом они сохраняют свои рабочие места и получают регулярные выплаты от основного работодателя или через фонды социального страхования РФ. Но пока такие случаи носят единичный характер. На эту схему, в частности, уже обратили внимание в авиакомпании «Россия». Ее официальный представитель заявил «Известиям», что перевозчик планирует обратиться к регулятору с предложением ввести ограничения действия пилотских свидетельств на период декретного отпуска.

По мнению независимого эксперта Дмитрия Адамидова, основными причинами перехода пилотов в иностранные компании являются зарплата и режим работы.

— Сама по себе эта проблема не носит глобального характера, но в условиях оживления рынка и роста перевозок она приобрела высокую актуальность. Даже 3–4 пилота, ушедшие из компании в разгар сезона, могут создать серьезное напряжение, — отметил Дмитрий Адамидов.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов считает, что уход летного состава можно предотвратить только в случае комплексного решения вопросов: улучшение режима труда и отдыха, климата внутри компании, введение гарантированной системы оплаты летного труда и увеличение ее размера.

Российские авиакомпании за первое полугодие 2017 года увеличили пассажирские перевозки на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 46,2 млн человек.