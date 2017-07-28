В Госдуме могут ограничить максимальный размер членских и вступительных взносов в партии. Об этом «Известиям» рассказал Анатолий Выборный из партии «Единая Россия», который является автором данной инициативы.

Законопроект об ограничении финансирования партий будет внесен на рассмотрение Госдумы 28 июля. Кроме того, в тексте документа предлагается обязать партии раскрывать сведения о плательщиках взносов и жертвователях, чтобы сделать их финансирование более прозрачным.

В настоящий момент, согласно закону «О политических партиях», максимальная сумма пожертвований от физлица не должна превысить 4,3 млн рублей в течение года, в то время как ограничения для уплаты вступительных и членских взносов не установлены.

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