Власти США дали предварительное согласие на назначение замглавы МИД РФ Анатолия Антонова новым послом России в США. Об этом «Известиям» сообщил источник в центральном аппарате МИД РФ.

«Агреман получен. Осталось решить вопросы, связанные с дипломатической визой. Все происходит не очень быстро, но дело осталось за малым», — пояснил источник.

По его словам, соглашение было получено немногим более недели назад, после встречи замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шеннона в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что посол РФ в США Сергей Кисляк завершит свои полномочия и вернется в Москву 22 июля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Новый посол России в США получил агреман