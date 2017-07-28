Замминистра иностранных дел России Анатолий Антонов получил агреман от Вашингтона. Это «Известиям» сообщил собеседник в дипломатических кругах и подтвердил источник в центральном аппарате МИД РФ. Согласие американской стороны было получено чуть более недели назад, после встречи замглавы МИДа Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шеннона в Вашингтоне. Сейчас решается вопрос о предоставлении Анатолию Антонову американской дипломатической визы.

Высокопоставленный источник в центральном аппарате МИД России сообщил «Известиям», что замминистра иностранных дел Анатолию Антонову был выдан агреман.

— Агреман получен. Осталось решить вопросы, связанные с дипломатической визой. Все происходит не очень быстро, но дело осталось за малым, — сказал «Известиям» источник.

Собеседник напомнил, что российский МИД старается не оставлять свои диппредставительства без постоянного руководителя на долгий период.

12 июля «Известия» сообщили, что посол Сергей Кисляк завершит свои полномочия и вернется в Москву 22 июля. Сменить его должен Анатолий Антонов.

Он был утвержден в качестве нового посла России в США еще в середине мая. Его кандидатуру одобрили в Госдуме и Совете Федерации. Между тем американский визави Анатолия Антонова — Джон Хантсман — был официально выдвинут президентом США Дональдом Трампом на должность посла в России только 18 июля. Несмотря на то, что его кандидатура еще не была одобрена международным комитетом сената, Москва пошла навстречу и уже предоставила ему агреман.

Анатолий Антонов работает в МИДе с 1978 года. В 2011–2016 годах он занимал пост заместителя министра обороны России.

Экс-замминистра иностранных дел России и экс-замгоссекретаря ООН Сергей Орджоникидзе отметил в разговоре с «Известиями», что основной этап в процессе смены российского посла в США уже пройден.

— Это означает, что, судя по всему, стороны не хотят и не будут снижать уровень дипломатического представительства. Самое важное в этом вопросе — получение агремана, — подчеркнул дипломат.

По словам собеседника, дипломатическая виза дается уже после получения согласия правительства, это чисто технический вопрос.