Из-за того, что американский сенат до сих пор не провел слушания по назначению Джона Хантсмана послом США в России, Москва не может направить замминистра иностранных дел Анатолия Антонова в Вашингтон в качестве преемника Сергия Кисляка. Об этом «Известиям» рассказали источники в дипломатических кругах.

В случае одновременной замены глав дипмиссий они вступают в должность практически синхронно. Однако в Госдепартаменте США всё еще ждут назначения. Дата слушаний в сенате по данному вопросу еще не определена.

По мнению экс-замгенсекретаря ООН и экс-замминистра иностранных дел Сергея Орджоникидзе, высшая палата американского конгресса намеренно затягивает слушания.

«Сенат искусственно пытается затормозить контакты между Москвой и Вашингтоном хотя бы на время. Нынешний состав международного комитета верхней палаты сената настроен крайне антироссийски», — сказал он.

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