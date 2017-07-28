Цены на кофе могут вырасти приблизительно на 20% к Новому году из-за подорожания продукта у зарубежных поставщиков. Об этом «Известиям» сообщил президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), стоимость продукта у поставщиков выросла на 21,7% с начала текущего года по май относительного такого же периода в 2016 году. Эта информация приводится в ежемесячном обзоре Минсельхоза «О текущей ситуации в агропромышленном комплексе…». В ведомстве также отмечают, что и физические объемы импорта кофе увеличились на 3,6%.

Как полагает президент Национальной торговой ассоциации, повышение цен на кофе будет отложенным. «Стоит ждать отложенного увеличения цены, ведь кофе — тот продукт, который хранится долгое время и который еще нужно расфасовать. Повышение может произойти к Новому году и будет либо прямо пропорциональным, либо даже большим», — пояснил эксперт.

Вместе с тем повышение поставщиками отпускных цен уже отражается на розничной стоимости продукта. За период с января по май натуральный растворимый кофе подорожал на 9% относительно показателя за аналогичный промежуток времени в прошлом году — средняя цена на продукт составила 2,36 тыс. рублей за 1 кг. При этом натуральный кофе в зернах и молотый кофе подорожал на 6% (средняя цена — 1,01 тыс. рублей за 1 кг).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Кофе к Новому году подорожает на 20%