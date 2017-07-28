С января по май цены на кофе у зарубежных поставщиков выросли на 21,7% относительно того же периода 2016 года. Такие данные приводит Минсельхоз со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС). Отраслевые специалисты считают, что пропорционального роста цен на кофе в магазинах и кофейнях стоит ожидать к Новому году. Подорожание объясняется неурожаем в Латинской Америке и желанием импортеров компенсировать потери предыдущих лет, когда цены в валюте занижались из-за падения рубля.

О том, что средние контрактные цены на кофе в январе–мае выросли на 21,7% относительно того же периода прошлого года, говорится в ежемесячном обзоре Минсельхоза «О текущей ситуации в агропромышленном комплексе…», с которым ознакомились «Известия». Речь идет о ценах зарубежных поставщиков. Минсельхоз в своем документе ссылается на оперативные данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В обзоре ведомства также указано, что на 3,6% выросли и физические объемы импорта кофе.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, повышение поставщиками отпускных цен уже отражается на розничной стоимости продукта. Так, натуральный растворимый кофе в январе–мае подорожал на 9% относительно того же периода 2016 года: средняя цена на него за пять месяцев выросла до 2,36 тыс. рублей за 1 кг. Натуральный кофе — в зернах и молотый — подорожал на 6% (средняя цена 1,01 тыс. рублей за 1 кг). Меньше всего кофе подорожал в кофейнях и фастфуде — за пять месяцев стакан напитка в организациях быстрого питания увеличился в цене на 3%, до средней цены 67 рублей.

Гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе Рамаз Чантурия заявил, что серьезных колебаний мировых цен на кофе организация не фиксировала.

— Можно предположить, что импортеры пытаются компенсировать убытки предыдущих лет в связи с курсовыми разницами, — сказал он «Известиям».

Президент национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков полагает, что повышение цен импортеров может быть связано с неурожаем кофе в странах Латинской Америки в этом году.

— Стоит ждать отложенного увеличения цены, ведь кофе — тот продукт, который хранится долгое время и который еще нужно расфасовать. Повышение может произойти к Новому году и будет либо прямо пропорциональным, либо даже большим, — сказал эксперт.

Он уточнил, что в кофейнях подорожание напитка может быть менее заметным и составить порядка 10%.

В свою очередь, глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров считает, что в ресторанах стоимость чашки кофе повышаться не будет.

— Рестораны закупают кофе элитных сортов, а на него цены не менялись. В данном случае речь о массовых поставках, и изменения лучше всего будут видны в супермаркетах, — сказал «Известиям» эксперт.

В Metro Cash & Carry отметили, что «рост закупочных цен зависит от поставщика».

— По некоторым торговым маркам повышения цен нет, по другим рост в среднем составляет 7–15%. Цена товара на полке напрямую зависит от закупочной цены, — сказал «Известиям» представитель ритейлера.

При этом в «Азбуке вкуса», напротив, не фиксируют роста цен на кофе.

— В течение первой половины года в связи с падением курса евро от 10 до 15% цены, наоборот, снижались. При покупке сырья, которое мы приобретали для собственного кофеобжарочного цеха, также резких скачков не наблюдалось, за исключением некоторых редких сортов, — сообщили «Известиям» в пресс-службе сети.

В мае исследовательский холдинг «Ромир» зафиксировал рост цен и потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада, входящих в индекс «Кофе с молоком», на 1,7%. По сравнению с маем 2016 года индекс увеличился на 5,5%, обогнав годовую инфляцию на 1,4 п.п.