В США идет не расследование предполагаемого вмешательства Москвы в выборы, а нарастание русофобской истерии.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается расследования [вмешательства РФ в выборы в США], я не считаю, что это расследование, потому что расследование предполагает выяснение полноты всех обстоятельств с изучением, заслушиванием различных сторон», — сказал российский лидер.

По его словам, в США происходит «просто нарастание антироссийской истерии».

Путин охарактеризовал ситуацию как «использование русофобских инструментов во внутриполитической борьбе».

«В данном случае борьбы президента [США Дональда] Трампа и его политических противников внутри США», — отметил глава государства.