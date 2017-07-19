Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США выгодно раскручивать тему кибервмешательства России в выборы американского президента.

Рябков подчеркнул, что Россия с лета 2016 года предлагала администрации Барака Обамы создать специальную рабочую группу на межведомственной основе с участием всех служб.

«Отклика должного на это нет», — отметил Рябков в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, президенты США и России только на саммите G20 в конструктивном ключе вышли на эту тему.