На переговорах с замгоссекретаря США Томасом Шэнноном не произошло ничего, о чем можно говорить с гордостью, Москва сожалеет об отсутствии просветов в позиции Вашингтона, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Замглавы МИД РФ заявил, что в прошлый раз его встреча с Шэнноном была перенесена из-за действий США, которые сразу перед этим ввели новые санкции против России. Однако сейчас этого не происходило, добавил Рябков.

«И у нас было поручение руководства попробовать продвинуться вперед. Но насколько получилось? Опять должен сказать, что и ожидания в целом на круг были преувеличены, но достижениями я бы не стал гордиться. В принципе ничего такого, о чем можно было бы объявить с гордостью, там не произошло», — заявил замминистра в эфире «России 1».

По его словам, Москва сожалеет о том, что Вашингтон так и не перешел к более конструктивной позиции. Как рассказал Рябков, он считает, что РФ и США должны договариваться «до последнего момента». Однако сейчас, по его словам, в позиции США «очень мало просветов».

Напомним, 17 июля в Вашингтоне прошли перенесенные ранее из-за действий США консультации Рябкова и Шэннона. Стороны предметно обсуждали вопрос закрытия в США доступа к российской дипсобственности, которое произошло еще в конце 2016 года по решению Барака Обамы. После переговоров Рябков уже заявлял, что встреча не была конструктивной из-за позиции США, а продвинуться в вопросе дипсобственности не удалось.