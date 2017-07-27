Корпорация «Роснано» сообщила, что выиграла суд в Калифорнии по делу «Нитола». Согласно заявлению, распространенному компанией, 18 июля калифорнийский суд утвердил отказ кипрской компании Neas от предъявленного структурам «Роснано» иска. Длившийся больше двух лет конфликт завершился. Бывшие миноритарные владельцы ООО «Группа «Нитол» (Усолье-Сибирское Иркутской области) пытались получить с российской госкорпорации «свыше $10 млн». После показаний бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева сумма претензий выросла до $185 млн. Но калифорнийский суд не поддержал истцов.

Обвал на рынке поликремния

Поликремний — материал, состоящий из кристаллов кремния, — используется в производстве солнечных батарей и электронных компонентов. Возобновляемая энергетика и производство полупроводников требуют всё больше этого материала, общемировой объем его продаж — $15 млрд в год (такая оценка была приведена в иске Neas). Спрос быстро рос, к 2008–2009 годам биржевая цена поликремния составляла около $400 за килограмм.

В те годы госкорпорация «Роснано» договорилась с группой «Нитол» о создании производства поликремния в Усолье-Сибирском. «Нитол» владел химическим комбинатом в этом городе. В 2009 году корпорация «Роснано» стала одним из его инвесторов — московская компания вложила в перспективное, как тогда казалось, производство 9 млрд рублей. Взамен «Роснано» получила в залог производственные мощности и доли в нескольких юрлицах «Нитола».

Тем временем на рынке поликремния произошла настоящая революция. В Китае разработали новую, более дешевую технологию его производства. К 2011 году цена поликремния упала до $16 за килограмм. Не выдержав конкуренции, в Южной Корее, Канаде и самом Китае закрылись несколько заводов этого профиля. Лишился перспектив и проект в Усолье-Сибирском. Его пришлось закрыть. И «Роснано» вынуждена была обратить взыскание на заложенное имущество — акции компаний, входивших в группу «Нитол», и получить их в собственность вместе с другими кредиторами.

В таком развитии ситуации нет ничего необычного — рынок высоких технологий всегда отличался значительными рисками. Некоторые проекты здесь оказываются очень успешными, другие не получаются.

К концу 2014 года группа инвесторов под патронатом правительства Иркутской области выкупила производственную площадку. «Роснано» продала им свою полученную за долги долю «Нитола» — 58,75%.

Иск из Калифорнии

В апреле 2015 года кипрская компания Neas, когда-то владевшая 26% «Нитола», предъявила иск нескольким структурам «Роснано» и ряду связанных с российской госкорпорацией физлиц. Вошел в число ответчиков и глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Вторым истцом стал бенефициар Neas Андрей Третьяков, бывший россиянин, получивший гражданство США и постоянно проживающий в этой стране.

Согласно тексту иска, поданного в суд Северной Калифорнии (копия документа есть у «Известий»), «Роснано» якобы забрала и впоследствии продала завод в Усолье-Сибирском — вместо того чтобы управлять им, «максимизируя стоимость». По мнению истцов, такие действия нанесли им ущерб в более чем $10 млн. Эту сумму Neas и Андрей Третьяков и попытались взыскать с российской корпорации в американском суде.

— США, особенно Калифорния, — это рай для истцов. Законодательство и суды к ним расположены, — отметила в беседе с «Известиями» Ольга Сыродоева, партнер американской юридической фирмы Orrick, Herrington & Sutcliffe, представлявшей интересы «Роснано» в процессе.

Источник, знакомый с ходом процесса, отметил, что в США юридические процедуры очень дороги. В ряде случаев ответчик предпочитает договориться и уплатить «отступные», чтобы не продолжать процесса.

Появление экс-депутата — иск растет как на дрожжах

В декабре 2016 года в деле появился новый документ — показания (declaration) бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева. В 2014 году он выехал на жительство в США и находился там несколько лет. В 2015 году Госдума по запросу Генпрокуратуры России лишила политика депутатской неприкосновенности в связи с делом о растрате средств фонда «Сколково» на сумму $750 тыс. В середине 2016 года Пономарев получил вид на жительство от властей Украины.

В своих показаниях Пономарев заявил (копия документа есть у «Известий»), что в 2009 году он участвовал в обсуждении совместных проектов «Роснано» и «Нитола», а также в дискуссиях внутри «Роснано» по поводу открытия инвестиционного фонда в США. Пономарев указал, что в 2010 году участвовал в ряде переговоров российской корпорации о финансировании американских хай-тек-проектов. При этом Пономарев также сообщил, что «Нитол» упоминался как пример успешной инвестиции.

По словам представителя «Роснано», в 2009–2010 годах г-н Пономарев обращался в компанию с предложением о содействии в привлечении инвесторов и создании совместных проектов с американскими бизнесменами, даже напросился в поездку в Кремниевую долину. В этой поездке было несколько встреч с соотечественниками — технологическими предпринимателями, на которых им рассказывали о деятельности «Роснано» и приводили примеры реализуемых проектов, в том числе «Нитола». Вообще все визиты были связаны с поиском перспективных проектов и технологий для их последующего трансфера в Россию. И такие проекты есть, например Advenira. Компания создает антикоррозийные покрытия для различных отраслей промышленности и разрабатывает оборудование для нанесения покрытий и прекурсоров (химикатов и растворов). Инициатор проекта перенесла производство в Россию.

«В показаниях г-на Пономарева очень искусно переплетена быль и небыль. Если их почитать, то может сложиться впечатление, что экс-депутат играл чуть ли не ключевую роль в обсуждениях по созданию международного инвестиционного фонда, по открытию постоянного представительства «Роснано» в США, привлечению финансирования, в том числе иностранного, в «Нитол» и другие проекты. Он даже указывал на встречи с участием сотрудников «Роснано», которых в тот момент в Америке просто не было», — отметил представитель корпорации.

Показательно, что г-н Пономарев, будучи в то время депутатом Госдумы РФ, согласно закону «О статусе депутата», не имел права вести какую-либо предпринимательскую деятельность.

Вскоре после показаний Пономарева, в январе 2017 года, Neas подала в суд Северной Калифорнии скорректированный иск, а по сути, новый — теперь без участия Андрея Третьякова. Однако размер претензий к «Роснано» вырос до $185 млн якобы только прямых потерь акционеров «Нитола», были поданы также просьбы о различных штрафах и дополнительных компенсациях, размер которых даже не уточнялся.

В обновленном документе (также имеется у «Известий») «Роснано» обвинили в рейдерской деятельности по отношению к «Нитолу». Как утверждается в тексте, госкорпорация предложила заводу себя в качестве krysha.

— Мы подготовили отзыв, из которого следовало, что и этот измененный иск несостоятелен. Причем прямо указали суду на то, что «история» истцов продолжает видоизменяться. Истцы приняли решение об отказе от исковых требований буквально за несколько дней до истечения срока для их ответа на наш отзыв, — пояснила Ольга Сыродоева из Orrick, Herrington & Sutcliffe.

В «Роснано» заявили «Известиям», что «никогда не рассматривали г-на Пономарева как контрагента и никогда не уполномочивали его на ведение переговоров от лица компании».

— И слава Богу. В своих показаниях г-н Пономарев перевернул всё с ног на голову, но нам удалось представить и суду, и истцам истинную картину событий и фактов касательно визитов и деятельности группы «Роснано» на территории США, — добавили в компании.

Процесс предсказуемо окончен

18 июля нынешнего года калифорнийский суд утвердил отказ представителей Neas от иска. По словам Ольги Сыродоевой, юристам «Роснано» в конечном счете удалось доказать, что требования, предъявленные в процессе, были неправомерны и необоснованны.

— Мы заявили истцам, что у нас сильная позиция и что никаких мировых соглашений не будет, и мы четко придерживались этого курса. Похоже, им потребовалось определенное время, чтобы в этом убедиться, — добавила партнер юридической фирмы.

По законам Калифорнии все причины и условия отказа от иска надо раскрывать суду, пояснила Ольга Сыродоева. Необходимо послать уведомление всем заинтересованным лицам, дождаться истечения срока для ответов и затем получить одобрение суда.

Всё это было проделано.

В «Роснано» резюмировали, что «поступок г-на Пономарева не стал для нас каким-то откровением, а лишь подтвердил его репутацию в России, особенно на фоне его былых «заслуг».

Российская корпорация нанотехнологий создана в 2007 году специальным федеральным законом по предложению президента России Владимира Путина. В 2011 году госкорпорация реорганизована в ОАО (ныне — АО) «Роснано». Выступает соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом.