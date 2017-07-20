Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович вновь займет должность председателя совета директоров государственной корпорации АО «Роснано».

В июне текущего года единственный акционер «Роснано», Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), избрало 11 человек в состав совета директоров компании. Среди них председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и другие.

Напомним, Дворкович стал членом совета директоров компании в июле 2015, позднее был избран главой совета.

В качестве независимых экспертов в совет директоров «Роснано» приглашены академик РАН, директор Deutsche Bank в России и экс-министр РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.

АО «Роснано» создано в 2007 году для развития нанотехнологий в России по поручению президента Владимира Путина. На протяжении долгих лет корпорация занимается инвестированием средств в частные проекты по созданию новых нанотехнологических производств.