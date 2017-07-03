Мосгорсуд проверит законность ареста управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова в рамках дела о махинациях с деньгами корпорации.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, апелляционная жалоба на постановление о заключении Горькова под стражу будет рассмотрена в понедельник в 11.15, передает «РИА Новости».

Защита просит отпустить топ-менеджера под залог в 50 млн рублей, либо поместить его под домашний арест.

Горьков находится под арестом с 13 июня в рамках уголовного дела о махинациях с деньгами «Роснано» на 700 с лишним млн рублей.

Кроме того, суд наложил арест на банковские счета Горькова, на которых находилось 400 тыс. рублей.