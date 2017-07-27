Пресненский суд Москвы отказался в четверг взыскать с российского бизнесмена, главы «Норникеля» Владимира Потанина 850 млрд рублей в пользу его экс-супруги Натальи в качестве компенсации за пакеты акций кипрских компаний.

«Суд вынес решение об отказе в иске из-за истечения срока давности», — цитирует «РИА Новости» адвоката бывшей жены предпринимателя Павла Коновалова.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме, передает RT.

По словам юриста, судя по решению суда, его клиентку просто лишают права доступа к правосудию. Коновалов пояснил, что суд указал два года назад, что часть исковых требований, «по которым сегодня производство было прекращено, должны быть заявлены отдельно». Это требование суда и было выполнено, отметил представитель истицы.

Адвокат привел определение Пресненского районного суда, вынесенное 30 июля 15 года: «Мы обязательно обжалуем данное решение». Получается, по словам Коновалова, что определение, которое суд вынес в четверг, противоречит предыдущему.

Потанина просила взыскать половину от каждого пакета акций четырех компаний. Общая сумма иска составляет 849 млрд 227 млн 337 тыс. 94 рубля и 60 копеек.

Аналогичный иск Потаниной, в котором она просила признать совместным имуществом с Владимиром Потаниным акции ЗАО «КМ-Инвест» и заявляла требования о передаче ей 215 млрд рублей, суд отклонил 25 мая текущего года также в связи с истечением срока давности.

Брак Владимира и Натальи Потаниных был расторгнут в феврале 2014 года по решению мирового суда.

Владимир Потанин вошел в марте этого года в первую сотню богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Инвестиционная компания «Интеррос», основателем которой является Потанин, владеет 30,3% акций «Норникеля», «РусАл» — 27,8% акций, Crispian — 6,3% и «Металлоинвест» — 1,8%.