В середине июня Наталья Потанина подала иск на сумму 849,2 млрд рублей к бывшему мужу, президенту компании «Норильский никель» Владимиру Потанину.

После развода, который состоялся в 2014 году, Потанина получила три земельных участка, два дома, а также компенсацию в размере 380 млн рублей. Спустя год экс-супруга бизнесмена подала еще один иск с требованием взыскать 215 млрд рублей за акции «КМ Инвест». По словам Потаниной, бумаги находились в прямой собственности бывшего мужа, поэтому после развода их стоимость должна быть разделена. С идентичной формулировкой был подан новый иск Потаниной, где она в числе прочего требует разделить права на акции «Норникеля» и «Полюс Золото».

«Известия» вспомнили самые громкие и дорогие разводы последних десятилетий.

Дмитрий Рыболовлев

Фото: РИА Новости Предприниматель Дмитрий Рыболовлев

Предприниматель Дмитрий Рыболовлев и его супруга Елена прожили вместе 21 год. В 2008-м супруга миллиардера подала на развод, назвав в качестве причины разрыва измену мужа. В 2012 году стороны были близки к заключению мирового соглашения, согласно которому олигарх мог выплатить $1 млрд, включая $600 млн наличными. Однако в последний момент подписание сделки сорвалось, поскольку, по словам адвоката Рыболовлева, бывшая жена олигарха настаивала на единовременной выплате всей суммы.

Весной 2014 года в Женеве состоялся суд, по итогам которого олигарха обязали выплатить супруге $4,5 млрд и передать ей недвижимость, украшения и предметы искусства на общую сумму $560 млн. Однако вскоре бизнесмен обжаловал решение. Суд апелляцию удовлетворил и пересмотрел приговор. В соответствии с новым постановлением Татьяна Рыболовлева получила около $603 млн и два объекта недвижимости в Женеве.

Алек Вильденштейн

Фото: Getty Images/Chip HIRES, Getty Images/Evan Agostini Алек Вильденштейн, Джослин Вильденштейн

Самым дорогим разводом в истории считается разрыв французского бизнесмена Алека Вильденштейна и его жены Джослин. Отношения супругов длились около 20 лет и развивались весьма бурно. Весной 1997 года Джослин застала супруга в постели с другой женщиной. Вильденштейн, будучи застигнутым врасплох, начал угрожать жене, за что впоследствии получил год условно. В том же году пара решила развестись.

Суд продолжался несколько лет, и только в 1999-м Джослин удалось одержать победу. Вильденштейн перечислил экс-супруге в общей сложности $3,8 млрд. На время судебного разбирательства он выплатил экс-супруге залог в размере $50 млн, а также содержал ее, перечисляя ежемесячно по $200 тыс. В 1999-м суд Нью-Йорка обязал его выплатить супруге еще $2,5 млрд. Кроме того, бизнесмен должен был перечислять бывшей жене $100 млн ежегодно в течение 13 лет, что он и делал вплоть до своей смерти в 2008 году.

Мэл Гибсон

Фото: Global Look/Zuma/ Phil Roach Мел Гибсон c Оксаной Григорьевой

Для Голливуда звездные разводы — дело обыденное. Проверку временем не проходят даже пары, жившие вместе более 20 лет. Исключением не стал брак актера Мэла Гибсона, чей разрыв считается самым дорогим в истории фабрики звезд. В 2011 году актер расстался с супругой Робин Мур, с которой жил порядка 30 лет и воспитывал семерых детей. Отношения супругов испортились еще в 2006-м. Любопытно, что в том же году актер стал участником расистского скандал, который едва не стоил ему карьеры.

Развод обошелся Гибсону в $425 млн. Кроме того, актера обязали выплачивать матери своих детей половину гонораров за его будущие работы в кино. В 2009 году актер начал встречаться с россиянкой Оксаной Григорьевой, которая вскоре родила ему очередного ребенка. Однако семейная жизнь пары продлилась недолго. В июне 2010-го они расстались, и Гибсона обязали выплатить Григорьевой $60 тыс., а также оплачивать дом, в котором она живет с ребенком.

Руперт Мердок

Фото: Global Look/Zuma/Sonia Moskowitz Руперт и Анна Мердок

В 1999 году, когда был оформлен развод Алека Вильденштейна и его супруги Джослин, произошел еще один громкий разрыв. Спустя более 25 лет совместной жизни расстались медиамагнат Руперт Мердок и его супруга Анна. По некоторой информации, олигарх, чье состояние оценивалось в $6,8 млрд, заплатил супруге $1,7 млрд, при этом большая часть суммы досталась ей в виде акций News Corporation. По другим сведениям, экс-супруга Мердока согласилась на единовременную выплату $100 млн, но при условии, что всё наследство бизнесмена перейдет их детям.

Роман Абрамович

Фото: ТАСС/Adam Davy Роман Абрамович с Ириной

Роман Абрамович и его супруга Ирина прожили в браке больше 15 лет, за это время они стали родителями пятерых детей. Развод состоялся в 2007 году, сумма отступных, с которой пришлось расстаться олигарху, называется разная. Когда только появилась информация о расставании Абрамовича и его супруги, СМИ называли цифру $300 млн. Однако спустя некоторое время британские таблоиды начали публиковать другие сведения. Ссылаясь на свои источники, они писали, что на самом деле развод стоил Абрамовичу $6 млрд, при этом его бывшей жене достались четыре виллы в Великобритании, две лондонские квартиры и замок во Франции.