Бородачам не нужны советы, как выбирать парикмахерскую. Плохими цирюльнями Роспотребнадзор должен заниматься самостоятельно, заявил в интервью «Известиям» депутат Госдумы Виталий Милонов.

Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций для россиян, которые посещают барбершопы.

Ведомство просит посетителей обращать внимание на соблюдение сотрудниками правил гигиены, а в случае нарушений — сообщать в Роспотребнадзор.

«Нельзя перекладывать всё на людей, они не обладают квалификацией, чтобы определять, правильно или нет ведут себя цирюльни. Хотелось бы верить, что Роспотребнадзор будет сам осуществлять эффективный мониторинг и выявлять плохие парикмахерские. Желательно требовать документы о квалификации от любого, кто там работает. Предположим, дипломы, аттестаты об окончании соответствующих программ», — сказал Милонов.

По мнению депутата, в ведомстве взялись за барбершопы после того, как кто-то из сотрудников Роспотребнадзора неудачно сходил на стрижку.

«Могу дать совет как опытный бородач: выбирайте цирюльню, где работают нормальные традиционные многодетные цирюльники. Всё будет хорошо. Если вы попали к какому-то гею, то не надо жаловаться. Бороды оставьте, займитесь лучше Coca-Cola», – сказал он.

По словам Милонова, Роспотребнадзор не хочет замечать системные вещи. Газировка, фастфуд и вейпы гораздо опаснее, чем брадобрей.