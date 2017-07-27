Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций для россиян, кто посещает барбершопы.

Ведомство просит посетителей обращать внимание на соблюдение сотрудниками правил гигиены, а случае нарушений - сообщать в Роспотребнадзор. Причиной для создания списка стала возросшая популярность салонов.

«В настоящее время в России становятся популярными «барбершопы» — это салоны красоты исключительно для мужчин, где можно сделать стрижку, придать форму усам и бороде, побриться», — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

В частности, власти просят посетителей следить за тем, чтобы мастер мыл руки с мылом перед началом и после окончания работы с клиентом, дезинфицировал инструменты в специальных бактерицидных излучателях, промывал расчески, щетки и ножницы для стрижки волос, а также использовал одноразовые принадлежности — шапочки, накидки, салфетки. Эти меры необходимы для «предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций».

Также профессионалы должны следить и за используемыми средствами – косметика должна быть сертифицирована, не просрочена и иметь русский перевод. Работники барбершопов обязаны иметь медицинскую книжку с результатами медицинских и лабораторных обследований.