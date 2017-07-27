Режиссер Кирилл Серебренников приступил к съемкам художественного фильма о раннем периоде творчества Виктора Цоя. Об этом художественный руководитель «Гоголь-центра» написал на своей странице в Facebook.

В фильме будет показана жизнь 18-летнего музыканта, когда он готовил свой первый альбом. Как сообщили в пресс-службе, картина будет основана на малоизвестных фактах биографии Цоя. В качестве саундтреков планируют использовать песни Цоя, а также западных рок-музыкантов, оказавших влияние на становление русского рока.

«Создателям предстоит воссоздать атмосферу питерского рок-клуба, квартирников и всей эпохи рождения русского рока», — рассказали в пресс-службе.

Как заявил режиссер агентству ТАСС, зрителей ждет «летняя музыкальная история про совсем молодых людей, которые любят и играют рок-н-ролл».

Сценарий к фильму подготовили Михаил и Лили Идовы, работавшие над проектом «Оптимисты». Релиз картины намечен на осень 2018 года.