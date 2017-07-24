Никита Михалков планирует осенью приступить к съемкам своего нового фильма «Шоколадный револьвер». Об этом российский режиссер рассказал ТАСС.

«Мы чистим [сценарий], занимаемся полировочными работами, очень приятными работами. Но мы на финальной стадии, на финишной прямой», — отметил кинематографист.

По его словам, работа над сценарием ведется совместно с братьями Владимиром и Олегом Пресняковыми, которых Михалков охарактеризовал как «абсолютно адекватных, талантливых, неожиданных и энергетически заряженных ребят».

Как сообщает «Лента.Ру», действие фильма будет проходить в наше время в Германии, Франции, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и России. Режиссер отметил, что роль главного героя может исполнить мировая звезда, например Хавьер Бардем.