24-летний Владислав Трушкин стал одним из главных открытий Единой лиги ВТБ-2016/17. Форвард «Енисея» помог красноярскому клубу выйти в плей-офф турнира, набирая в среднем за матч 8,3 очка, 3,8 подбора и 1,8 передачи. По окончании сезона спортсмен подписал контракт с УНИКСом и был приглашен в сборную России для подготовки к чемпионату Европы 2017 года.

Во время тренировочного сбора Владислав Трушкин нашел время пообщаться с корреспондентами «Известий» Тимуром Ганеевым и Александром Невзгодой. Форвард рассказал о совместной работе с Олегом Окуловым, возвращении в Казань и интересе со стороны клубов Евролиги.

— Спустя много лет вы вернулись в родную Казань. Какие эмоции испытываете?

— Возвращаться домой всегда приятно, ведь это то место, где всегда любят и ждут, поддержат в любой ситуации! А в плане задора - определённо дома его будет больше, ведь родные и близкие люди смогут быть на каждом матче!

— У вас были другие предложения продолжения карьеры, кроме УНИКСа?

— Был некий интерес со стороны нескольких команд-участниц Евролиги, но дальше него дело не дошло.

— Ваш контракт с УНИКСом заключен по схеме «1+1», то есть вам гарантирован только один год. Придется в практически полностью обновленном составе доказывать свою состоятельность на паркете. Готовы ли к такому вызову?

— Не важно, сколько длится контракт. В спорте нужно день изо дня доказывать свою состоятельность и компетентность. Надеюсь, что моя игра будет полезна для команды и докажет, что я достоин игрового времени на паркете.

— Что вы знаете про нового тренера УНИКСа Димитриса Прифтиса?

— Про Димитриса Прифтиса слышал много положительных отзывов. Плюс у нас состоялся телефонный разговор, в котором мы обсудили предсезонную подготовку и еще некоторые детали. Теперь жду возможности познакомиться с ним вживую и узнать его требования на площадке. Несмотря на то, что я родился Казани, в целом не так много знаю про УНИКС. Могу сказать, что команда всегда нацелена на борьбу за самые высшие места и что в ней всегда собраны сильные игроки.

— Тяжело ли было уходить из «Енисея», где вам дали возможность раскрыть свой потенциал?

— Уходить всегда нелегко. Только привыкнешь к городу, команде и людям - и тут снова смена обстановки. Но такова жизнь спортсмена, что нам порой приходится переходить из одной команды в другую.

— Многие эксперты считают, что Олег Окулов – один из лучших современных российских тренеров. Согласны ли вы с этим? И как бы описали его методы работы?

— Прошедший сезон доказал, что Олег Германович входит в когорту лучших российских тренеров. Очень благодарен ему за шанс и доверие, что очень важно любому игроку! Он любит быстрый, но при этом умный баскетбол. Он старается максимально использовать сильные стороны каждого игрока, проводит много индивидуальных бесед.

— В чем секрет успеха «Енисея» в сезоне-2016/17? Кто был лидером команды на паркете и вне его?

— Секрет успеха, прежде всего, в ежедневной работе на тренировках, плюс, как показал сезон, была удачная селекция, все-таки командная химия очень важна! Лидером и на площадке, и в раздевалке был капитан Василий Заворуев. Непосредственно на площадке выделю Тони Тэйлора, Фрэнка Элегара и Сулеймана Браймо. Это игроки очень высокого уровня.

— Эгелар и Тэйлор так же, как и вы покинули красноярский клуб. Не развалится ли команда после этого?

— Думаю, что «Енисей» по-прежнему останется коллективом, способным «укусить» лидеров чемпионата и не отдать своё равным по силе командам. Поэтому в новом сезоне будет интересно наблюдать, как в команде приживутся новые игроки.

— Вас вызвали в сборную в этом году. Кого считаете своим основным конкурентом за попадание в заявку на чемпионат Европы-2017?

— Вызов в сборную - это большая ответственность, и доверие со стороны тренерского штаба. Постараюсь оправдать его и со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы поехать на Евробаскет. Понимаю, что конкуренты у меня очень серьёзные. На позиции третьего номера — Никита Курбанов и Сергей Карасёв (на момент публикации стало известно, что Карасёв получил травму и пропустит Евробаскет - "Известия") на позиции четвертого номера — Семен Антонов, Андрей Зубков, Андрей Воронцевич.

— В феврале 2017 года вы принимали участие в первом Матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Каковы ваши впечатления по организации самого мероприятия?

— Матч звёзд — это очень запоминающееся, масштабное и крутое событие. Счастлив, что мне удалось поучаствовать в нем. Такие игры нужны и с точки зрения популяризации баскетбола в стране, да и просто всегда приятно собраться всем вместе и насладиться лучшей игрой с мячом!

— В 2011 году вы стали бронзовым призером юниорского чемпионата мира. Кто из той команды заиграл лучше всех, а кто так и не смог реализовать свой талант?

— На высшем уровне заиграли Дмитрий Кулагин и Сергей Карасёв. В этом году «Енисей» пригласил Глеба Голдырева, надеюсь, что у него получится показать себя и приблизиться к уровню Димы и Сережи. А так все ребята из той сборной играют либо в ВТБ либо в Суперлиге 1. А это уже серьёзный уровень.

— Кто из игроков других команд впечатлил вас на том турнире?

— Больше всего запомнилась сборная Литвы. Ведь мы уступили ей в финале Чемпионата Европы до 18 лет, а затем и в полуфинале чемпионата мира до 19 лет. Из игроков выделю Йонаса Валанчюнаса (центровой клуба НБА «Торонто Рэпторс» - "Известия"), он доминировал по своему возрасту и в итоге стал топовым центровым НБА.

— Чем вам запомнился период карьеры во Владивостоке? Так ли "страшен" Дальний Восток для приезжающих команд, как об этом часто говорят?

— Владивосток — один из моих любимых городов, там я провел очень крутой год. Город запомнился мне отличной погодой, очень красивой архитектурой, со своей изюминкой. А на наших матчах всегда были полные трибуны. Дальний Восток абсолютно не страшен, но есть некоторые сложности с адаптацией. Еще я считаю, что многие команды поступают опрометчиво, прилетая в день игры. Все-таки очень тяжело лететь 8-9 часов в неподвижном состоянии, учитывая еще и разницу во времени в семь часов, а потом и выйти сыграть вечером.

— Кто самый сильный игрок, с кем вы играли в одной команде?

— Не могу назвать кого-то одного. Поэтому остановлюсь на Сергее Карасеве, Дмитрий Кулагине, Тони Тэйлоре и Фрэнке Элегаре.

— Насколько удобен график Единой лиги ВТБ при таком количестве команд? Не маловато ли игр для того, чтобы поддерживать себя в пиковом состоянии?

— Учитывая, что многие команды играют в еврокубках, то получается не так много свободного времени. Но было бы хорошо, если бы в Лиге ВТБ появились ещё две-три русские команды. Ведь в том же Владивостоке, Екатеринбурге и Новосибирске есть сильные клубы с достойной инфраструктурой. А для поддержания себя в пиковом состоянии сейчас есть все технологии, чтобы игроки всегда были в хорошей физической форме.

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