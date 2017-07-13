УНИКС продолжает чистку состава после не самого удачного сезона в Евролиге и Единой лиге ВТБ. Казанцы уже расстались с лучшим снайпером Евролиги-2016/17 Китом Лэнгфордом, фактурным центровым Лэтэвиусом Уильямсом, форвардом Коти Кларком, разыгрывающим Полом Столлом и целой группой российских игроков: Вадимом Паниным, Евгением Вороновым, Артемом Клименко и Павлом Антиповым.

По информации «Известий», новый главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис также не видит будущего в своей команде для центрового команды Артема Параховского, в связи с чем казанский клуб не будет предлагать новый контракт 29-летнему белорусу.

— Артем очень слабо отыграл первый раунд плей-офф с «Локомотивом-Кубанью», — заявил «Известиям» президент УНИКСа Евгений Богачев. — В его действиях не было самоотверженности, а коэффициент полезности был минимальным. То ли он берег себя или затаил какую-то обиду на клуб. Не знаю… В июне у нас закончился контракт с Параховским. После этого никаких сигналов от него или его агентов не поступало. В ближайшее время мы подпишем контракт с центровым из США. Пока не могу называть его фамилию. После этого у нас останется еще одно вакантное место на позицию пятого номера.

Ранее «Известия» сообщали, что в Артемом Параховским интересуются клубы Единой лиги ВТБ, испанской ACB и турецкой TBL.

В юности Артем Параховский успешно играл в США в NCAA — его дважды признавали лучшим игроком в конференции Big South (2009, 2010). Однако в 2010 году молодой баскетболист не был выбран на драфте НБА и поэтому начал профессиональную карьеру в европейском баскетболе. В 2010 году он перешел в рижский ВЭФ, с которым сразу же выиграл чемпионат Латвии. Позднее Артем выступал за киевский «Будивельник», турецкий «Олин» (Эдирне) и израильский «Хапоэль» (Иерусалим).

В сезоне-2014/15 центровой перешел в клуб «Нижний Новгород» и уже в дебютном сезоне показал высокую результативность: 14,3 очка и 7,3 подбора за игру в чемпионате Единой лиги. Также Артем отлично проявил себя в матчах Евролиги, вместе с партнерами выведя клуб в топ-16 самого престижного европейского турнира. Летом 2015 года Артем Параховский перешел в УНИКС, заключив однолетний контракт с возможностью его продления еще на один сезон.

За короткий период времени Артем Параховский стал одним из лидеров казанского клуба, сыграв весомую роль в завоевании УНИКСом серебряных медалей по итогам прошлого сезона. Это позволило команде получить путевку в Евролигу-2016/17. В 29 матчах регулярного сезона Евролиги средние показатели Параховского — 11,3 очка и 5,1 подбора.

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