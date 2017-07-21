БК УНИКС завершил формирование состава на сезон-2017/18. В межсезонье казанский клуб поменял главного тренера, очень активно набирал новичков и расставался со своими лидерами. В частности, команду покинули лучший снайпер Евролиги-2016/17 Кит Лэнгфорд, центровой сборной Белоруссии Артем Параховский, американский форвард Коти Кларк и экс-защитник сборной России Евгений Воронов.

Из 10 новичков в рядах казанцев стоит выделить снайпера «Уникахи» Джамара Смита, перспективного латвийского центрового Мартиньша Мейерса, чемпиона Италии в составе «Венеции» форварда Мелвина Эжима и одного из главных открытий Единой лиги ВТБ-2016/17 форварда Владислава Трушкина.

Кардинальные изменения в команде прокомментировал президент УНИКСа Евгений Богачев.

— Мы практически закончили формирование состава на сезон-2016/17, — рассказал «Известиям» Евгений Богачев. — Возможно, у нас появится еще один новичок для усиления ротации, но это неточно. В целом мы проделали неплохую работу, но выводы можно будет делать только по окончании сезона.

Пока под вопросом остается судьба 34-летнего капитана команды Костаса Каймакоглу. Титулованный греческий форвард выступает в казанской команде с 2012 года.

— Мы ведем переговоры с Каймакоглу о новом контракте, — продолжил Евгений Богачев. — Существует вероятность, что он останется в команде.

При этом клуб расстается с 32-летним форвардом Марко Баничем. За свою карьеру игрок сборной Хорватии провел три сезона в УНИКСе.

— Контракт с Баничем истек, — заключил президент УНИКСа. — Переговоры о новом соглашении мы не ведем.

Стоит отметить, что перед 48-летним греческим специалистом Димитрисом Прифтисом, сменившим тренера Евгения Пашутина, поставлена задача вернуть команду в Евролигу. В предстоящем сезоне казанцы смогут сделать это, если выиграют Еврокубок или, как минимум, дойдут до финала Единой лиги ВТБ (если их соперником будет ЦСКА — московский клуб имеет лицензию А Евролиги и участвует в турнире независимо от результатов в национальном первенстве. — «Известия»).

По мнению заслуженного тренера России, экс-наставника УНИКСа Станислава Еремина, казанцев ждет непростой год.

— Для создания боеспособной команды Прифтису понадобится время, — сказал «Известиям» Станислав Еремин. — Такие кардинальные перемены потребуют терпения от руководства клуба. Сезон-2017/18 может быть переходным, и к этому надо быть готовым. Я разговаривал с президентом УНИКСа, и мы сошлись во мнении, что команде нужна свежая кровь, нужны молодые, амбициозные игроки. Для достижения высоких результатов очень важно было соблюсти баланс между опытными и молодыми баскетболистами. И это получилось. Пока мне трудно дать более детальную оценку селекции УНИКСа, думаю, что первые выводы можно будет делать ближе к Новому году.

УНИКС закончил свое выступление в плей-офф сезона-2016/17 на стадии 1/4 финала. В четырех матчах казанцы уступили краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (1:3). В 30 матчах регулярного сезона Евролиги команда одержала только восемь побед, заняв 15-е место из 16.

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