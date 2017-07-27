Чистая прибыль владельца популярной сети Facebook по итогам второго квартала текущего года выросла на 71% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такие данные приводятся в опубликованной отчетности компании.

Так на 30 июня 2017 года чистая прибыль компании достигла почти $3,9 млрд, а по итогам второго квартала 2016 года этот показатель составлял около $2,3 млрд. Общая выручка за последний отчетный период превысила $9,3 млрд.

Кроме того, число пользователей социальной сети по всему миру достигло 2,01 млрд человек по всему миру, при этом 1,32 млрд человек заходят в Facebook ежедневно. По итогам второго квартала 2016 года таких пользователей было 1,1 млн.

Социальная сеть Facebook была основана 4 февраля 2004 года нынешним главой компании Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками во время учебы в Гарвардском университете.