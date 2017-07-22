Американская компания Facebook запатентовала так называемый модульный смартфон. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на портал Business Insider.

Специалисты портала пришли к такому выводу исходя из описания устройства в патенте, согласно которому разработка представляет собой модульное электромеханическое устройство со встроенными динамиками, сенсорным дисплеем, микрофоном и приемником сигнала GPS.

Отмечается, что данное устройство разрабатывает секретное подразделение Facebook под названием Building 8. За создание гаджета взялись разработчики аналогичного гаджета для корпорации Google, однако проект не был реализован. Согласно концепции смартфона, пользователи смогут менять детали устройства по собственному усмотрению.

Представители Facebook заявили, что на данный момент Building 8 занято созданием технологий машинного обучения, никак не прокомментировав информацию о новом смартфоне.