Бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства после материалов, которые передала прокуратура Грузии. Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.

Парламентарий написал, что решение о предоставлении украинского гражданства Саакашвили он считает ошибкой. По его словам, бывший президент Грузии не оправдал возложенных на него надежд и «тратил время лишь на самопиар».

«Несмотря на огромные надежды, которые на него возлагались тысячами украинцев, он не оправдал ожиданий», — говорится в сообщении Геращенко.

Напомним, в среду Государственная миграционная служба Украины заявила о том, что Михаил Саакашвили лишен гражданства по указу президента Петра Порошенко. Гражданином Украины он стал 30 мая 2015 года, в тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации.

При этом сам Саакашвили заявил, что останется жить в Киеве даже после лишения украинского гражданства. Сообщается, что бывший глава Одесской области снимает квартиру на одной из улиц рядом с Майданом Незалежности. Он также заявил о планах обзавестись жильем в столице Украины.

В декабре 2016 года грузинский лидер Георгий Маргвелашвили лишил Михаила Саакашвили гражданства из-за принятия им гражданства другого государства.