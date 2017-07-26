Миграционная служба Украины подтвердила лишение экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили гражданства страны в связи с тем, что он предоставил ложную информацию при оформлении гражданства. Об этом сообщается в среду на сайте «Телевизионной службы новостей» (ТСН) украинского телеканала «1+1».

«Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области лишен украинского гражданства», — говорится на сайте ТСН. Телеканал сообщает, что информацию, которая ранее появилась в интернете, подтвердили в Государственной миграционной службе Украины.

В сообщении телеканала отмечается, что в документах, заполненных бывшим губернатором Одесской области, указывалось, что он «не находится под следствием на Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован».

Напомним, ранее о том, что Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины, заявил депутат от фракции «Радикальной партии» Верховной рады Игорь Мосийчук.

Президент Украины Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство и подписал указ о его назначении губернатором Одесской области в 2015 году, однако позже отношения между политиками ухудшились из-за публичного скандала Саакашвили министром внутренних дел страны Арсеном Аваковым. Позже экс-губернатор Одесской области заявил, что на Украине произошел олигархический переворот, напоминает «Ридус». В ноябре прошлого года Саакашвили ушел в отставку, заявив о нежелании украинских властей бороться с коррупцией.

Президент Грузии Маргвелашвили подписал 4 декабря 2016 года распоряжение о прекращении грузинского гражданства Михаила Саакашвили в связи с принятием им гражданства другого государства.