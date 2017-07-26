Главное следственное управление СК РФ по Москве проводит проверку после смертельного отравления рабочих в канализации в «новой Москве». Об этом сообщила старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что четверо рабочих погибли в среду вечером в результате отравления газом в канализационном колодце. По предварительным данным, погибшие меняли трубы.

Инцидент произошел на улице Индустриальной в Щербинке, на строительной площадке детсада.