СКР начал проверку после смерти рабочих в «новой Москве»
Главное следственное управление СК РФ по Москве проводит проверку после смертельного отравления рабочих в канализации в «новой Москве». Об этом сообщила старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что четверо рабочих погибли в среду вечером в результате отравления газом в канализационном колодце. По предварительным данным, погибшие меняли трубы.
Инцидент произошел на улице Индустриальной в Щербинке, на строительной площадке детсада.