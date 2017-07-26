Прокуратура Москвы проводит проверку после отравления 56 рабочих в одной из столовых «новой Москвы». Ход и результаты инспекции находятся на личном контроле столичного прокурора Владимира Чурикова.

Отмечается, что по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. По данным ведомства, вечером 25 июля работники пожаловались на недомогание после ужина в точке питания, которая находится на территории строительного бытового городка. За медпомощью обратились 56 человек, из которых 42 были госпитализированы во 2-ю инфекционную клиническую больницу Москвы в состоянии средней тяжести.

Инцидент произошел в деревне Сосенки в «новой Москве». Расположенная на стройплощадке точка общепита работала без центрального водоснабжения и канализации. За питание отвечала подрядная организация, доставлявшая в столовую уже готовые блюда.

Как передает «Федеральное агентство информации», утром в среду столовая была опечатана.